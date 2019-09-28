Обида на отца длинною в жизнь или почему сыну Корнелюка от него нужны лишь деньги?

Сегодня, 01:00

Композитор сам поведал об алчности единственного сына.

Как известно, Игорь Корнелюк имеет единственного наследника – 36-летнего сына Антона. Великий композитор с детских лет пытался привить сыну любовь к творчеству, неоднократно приводил его в студию звукозаписи и мечтал о его дальнейшей карьере в музыке, но что-то пошло не так. Парень выбрал для себя другой путь и стал работать в IT-технологиях. По признанию Корнелюка, сыну от него нужны лишь деньги. Почему же единственный сын начал так «потребительски» относиться к отцу?

Проанализировав детство Антона, можно прийти к выводу, что с раннего возраста у парня могла возникнуть обида на отца длинною в жизнь. Навязывание родителем своих предпочтений резко отрицательно влияет на психику ребенка. Если композитор пытался вырастить из сына музыканта или же всячески «подстрекал» его в выборе жизненной цели, то тогда не удивительно, почему Антон не желает общаться с отцом. Но есть и другая причина.

Как рассказывал сам Корнелюк, в молодости от не брезговал изменять жене с многочисленными любовницами. Жена композитора и мама Антона все прощала мужу и до сих пор остается с ним. Возможно, сын до сих пор не может простить отцу такое предательство матери и таит на него глубокую обиду.