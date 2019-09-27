Задойнов из «Дома-2» снова воюет с бывшей из-за ребенка?

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Элина Камирен переезжает в срочном порядке подальше от бывшего возлюбленного, а ее мать даже отказывается признавать Александра.

Долгое время бывшие участники из «Дома-2» – Александр Задойнов и Элина Камирен, не могли урегулировать между собой конфликты. Девушка даже намеревалась лишь экс-возлюбленного родительских прав и запрещала ему общаться с их общей дочкой – 5-летней Сашей.

Однако в начале 2019 года ситуация как будто была окончательно и безоговорочно решена. Элина разрешила мужчине видеться с ребенком. А Александр даже принял решение переехать поближе к своей младшей наследнице и обосновался в Сочи. Именно там Камирен живет с мамой и дочкой.

Но идиллия, похоже, длилась недолго. Судя по инстаграмной жизни Задойнова, он уже несколько месяцев не виделся с Сашей. А мать Элины Камирен – Елена, отвечая на вопросы подписчиков, о том, куда же пропал Задойнов и почему не общается с ребенком, заявила – а кто это? Видимо между родителями снова пробежала черная кошка.

Подтверждением этого служит и неожиданный и скоропалительный переезд Камирен с дочкой в Москву. Скорее всего, Задойнов снова воюет с бывшей из-за ребенка. Ведь все факты указывают именно на это.

Возможной причиной конфликта могло послужить общение Александра со своей старшей дочерью – 12-летней Настей. К ней и ее маме Камирен относилась ревностно, еще находясь на телепроекте. Эта связь, видимо, снова стала очередной причиной конфликта. Ведь именно после того, как Задойнов показал в Инстаграме, как он хорошо проводит время со старшим ребенком, фотографии с младшей Сашей перестали появляться.