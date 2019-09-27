Премьера еще нескоро: Съемки «Сватов» остановлены из-за ухода Кравченко?

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Федор Добронравов не скрыл, что выход нового сезона задерживается. Виной тому покидание проекта Татьяной, считают поклонники, а ее поведение лишь подтверждает это.

Съемки седьмого сезона «Сватов» длятся уже более двух лет. Не так давно Федор Добронравов заявил, что сейчас отснята половина сезона, но съемки вновь приостановлены, а это значит, что премьера еще нескоро. Но из-за чего это могло произойти?

Фанаты не сомневаются, выход сериала отложили из-за ухода Кравченко. Не так давно Татьяна рассказала, что находится в напряженных отношениях с Людмилой Артемьевой, которая играет роль Ольги Николаевны. Стоит напомнить, что такая же ситуация сложилась у Добронравова и Васильева, после чего второй покинул «Сваты». Кравченко является прямолинейным человеком, поэтому не исключено, что конфликты с Артемьевой довели ее до ухода. Но не только это могло повлиять на выбор актрисы. Также она признавалась, что впала в депрессию. Возможно, причиной тому стала невзаимная влюбленность в Федора, в которой она признавалась. Съемки в сериале могут усугубить психологическое состояние женщины, потому, очевидно, ей лучше не участвовать в проекте.

Но что же будет со «Сватами» дальше? Не исключено, что сериал и вовсе не будут выпускать. Ведь без Валентины он наверняка будет не таким интересным. Впрочем, поклонники преданно ждут премьеры, потому съемки могут продолжиться и без Кравченко.