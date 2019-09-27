Опухшая асимметрия или как любовь к молодому мужу лишила Надежду Бабкину лица?

Сегодня, 09:00

69-летняя певица сделала очередную неудачную пластику, после которой ее лицо заплыло и стало непропорциональным.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Известная народная певица и телеведущая Надежда Бабкина состоит в неофициальном браке с 39-летним Евгением Гором. Сколько бы не шептали на ухо коллеги Надежды, что парень просто использует Бабкину в своих корыстных целях – певица всегда находила ему объяснения. Сначала в прессе появилась информация о том, что Евгений был замечен с молодой особой на светской тусовке, а в это же время Надя была на гастролях в Нижнем Новгороде.

Надежда Бабкина 10 лет назад

За спиной артисты называют Женю Гора альфонсом и убеждены, что он тянет из нее все соки. Бабкина опровергла слухи об измене своего мужа, но почему-то сразу же поспешила лечь на стол к пластическому хирургу. Очевидно, что 30-летняя разница в возрасте дала о себе знать в самый неподходящий момент – перед 70-летним юбилеем певицы. Надежда настолько отчаялась и вероятно побоялась остаться одна, без своего мужчины, что решилась на запрещенную по показаниям операцию.

В итоге хирург не смог порадовать ее успехом. Получилась опухшая асимметрия лица, заплывшие глаза, громоздкий подбородок и ямы по лицу от «нитей». Фанаты вспоминают, что еще 10 лет назад она была просто красавицей, а сейчас на нее страшно взглянуть.

Надежда Бабкина после пластики

Вот так любовь к молодому лишила Надежду Бабкину лица. Сейчас телеведущая «Модного приговора» стала похожа на ненастоящую восковую куклу из фильма 18+. Фанаты посочувствовали Бабкиной, но заключили, что теперь Гор точно уйдет от нее к более молодой красотке. Хотя нашлись и те, кто отнесся к этому более рационально: Бабкина знает о похождениях мужа, но из-за возраста и большой привязанности молчит, а Евгений просто живет за ее деньги и пополняет коллекцию машин бизнес-класса в своем гараже.