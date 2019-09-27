«Стручок»: Кристина Асмус вспомнила о запрещенных словах при Харламове

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Актриса жестко пошутила над своим мужем, но заверила, что не хотела его обидеть.

Кристина Асмус и Гарик Харламов в браке уже 6 лет. За это время пара пережила много слухов, сплетен и обсуждений по поводу своей семейной жизни. Все дело в том, что многие коллеги Гарика по шоу-бизнесу говорят о том, что Кристина не совсем честна со своим мужем. Когда-то Асмус увела его из семьи, где Юлия Лещенко (первая супруга Харламова) долго не могла забеременеть, долго лечилась от бесплодия и молилась о детях на Тибете. По приезду девушка узнала, что Гарик с ней разводится, а Кристина уже беременна. Юлия до сих пор пребывает в полной депрессии. Бывшая супруга так и не обзавелась семьей, не стала мамой и свой жизненный путь продолжает в полном одиночестве. А вот Кристина напротив: живет на широкую ногу, ей приписывают роман с актером Сашей Петровым, она «забила» Гарика под каблук, а юморист во всем повинуется жене.

Очередной пост Гарика Харламова в соцсети стал унижением для него самого.

«Найди свое стоп-слово в сексе! Мое «Алибасов», - написал Гарик. «Стручок». Малыш, это рандомное слово. Ничего личного», - написала Кристина.

В своем комментарии Кристина попыталась объяснить, что ничего не имеет против его достоинства. Якобы она просто вспомнила о запрещенных словах при Харламове. А слово «стручок» - является случайно первым попавшимся в ее памяти. Но, под ее комментарием фанаты разразились в перепалке. Многие посчитали, что она могла бы пошутить иначе, например назвать «Басков» или же любимое слово Ларисы Гузеевой. Но девушка почему-то решила больно уколоть Гарика, а он на это ответил «спасибо». Стало понятно, что Гарик не был готов к таким откровенностям.

А после этого подписчики стали над ним шутить: «Понятно, почему Асмус к Петрову бегает…Ты ее не устраиваешь со своим стручком!», «Кристина, никогда не вынести сор из избы…Теперь Гарика замучают, как в свое время над Батрухой шутили, что он немощь», «Может Гарику похудеть и все норм будет у них?», «А у Петрова великан?». Многие поговаривают, что Кристина и Гарик уже не живут вместе более месяца, также пара поснимала обручальные кольца.