Паша не простил или как Азамат Мусагалиев предал Волю?

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Юмористы не поделили одну программу на канале «ТНТ».

Азамат «подсидел» своего приятеля по «КВН». Любимец публики юморист Павел Воля много лет дружил со своим коллегой и другом по «КВН» Азаматом Мусагалиевым. Но в последние 4 года артисты не общаются между собой, и как известно, на это есть свои причины.

В далеком 2015 году, когда телеканал «ТНТ» делал реформацию в своих передачах, на экран вышла интеллектуально-юмористическая программа «Где логика?». Первую серию отснял Павел Воля, где показался зрителям полностью «в своей тарелке». А вот последующие серии уже Волю заменили на Мусагалиева и Паша не мог понять: что он сделал не так? Продсюсеры отстранили его без объяснения причин, а также, возможно отобрали часть гонорара.

В недавнем шоу «Прожарка» Паша признался Азамату, что за 4 года, он до сих пор в обиде за него и не простил давнего друга, ведь Азамат просто «подсидел» его в программе, ничего не сообщив - действовал за спиной и без зазрения совести. На что сам Азамат дал ему четко понять, что тебя, итак, на каждой передаче канала «ТНТ» показывают, поэтому давно пора забыть об инциденте. Воля заявил, что не факт того, что он не ведет это передачу его расстроил, а более серьезная причина. Парни хорошо дружили и, казалось бы, у них нет от друг друга секретов, но все-таки, по мнению Паши, Азамат предал Волю.

Он побоялся сказать ему в лицо, побоялся признаться, что сам договорился с продюсерами шоу выступать вместо Паши якобы временно, но остался навсегда. На этот счет высказалась и супруга Воли Ляйсан Утяшева. Она намекнула в своих шутках к Азамату, что по сравнению с Мусагалиевым Паша более добрый, справедливый и честный, он всегда говорит в лицо и ничего и никого не боится, чего нельзя сказать о ведущем программы «Где логика?».