Когда опустился ниже дна... Малахова могут выгнать с «России-1» за публичный расизм в эфире телеканала

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Оскорбленные зрители уже начали жесткую травлю ведущего в социальных сетях.

Новый выпуск программы «Прямой эфир» с участием легендарного ведущего вызвал бурный поток ненависти в сторону Малахова. Мужчина в эфире федерального телеканала не постеснялся в выражениях – Андрей публично унизил человека по его национальности. Телеведущий принялся судить людей по их расовой принадлежности, не скрывая своего отвращения и злобы. Теперь же, можно наблюдать массовую травлю Малахова в социальной сети Instagram.

Оскорбленные люди начали публиковать перечеркнутые фото ведущего и требовать от него извинений. Количество недовольных зрителей уже превысило отметку в 300 человек – именно сколько людей отметили Малахова в своих гневных публикациях. Вполне логично, что Малахова теперь выгонят с «России-1», если публичный расизм в эфире федерального телеканала для него «в порядке вещей», по сути уголовное преступление.

Массовая травля Андрея с каждым часом набирает обороты. Пользователи уже успели вспомнить все «грехи» телеведущего, но такого, как сами они утверждают, от Малахова не ожидал никто. Сам мужчина не вызвался отвечать оскорбленным людям. Это естественно, ведь когда опустился ниже дна, крайне трудно оправдаться за свои действия.