Жить осталось недолго или почему Заворотнюк попрощалась с родней?

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Актрису посетил нотариус, видимо, для составления завещания.

Недавно поступила информация о том, что Анастасию Заворотнюк вывели из комы. Врачи, по слухам, не дают утешительных прогнозов. После чего стало известно, что актрису посетил нотариус, а следом – годовалая дочь. Учитывая тот факт, что незадолго до этого Заворотнюк проводила время с мужем и старшей дочерью, можно сделать вывод: 48-летняя звезда прощается с родней.

Очевидно, что визит нотариуса в такой сложный период времени – это не добрый знак. Хочется верить в то, что актриса решала бумажные вопросы по работе, но вероятней всего, она писала завещание. К слову, в палату к Заворотнюк никого не пускают, право находиться с ней имеют только врачи. Тем не менее, известно, что именно сейчас к «прекрасной няне» пустили ее годовалую дочь Милу. Если верить данным из прессы о тяжелом состоянии актрисы, то возникает закономерный вопрос: зачем без острой необходимости показывать ребенку болезненное состояние матери? Скорее всего, Анастасия понимает, что другой возможности увидеть малышку может не представиться.

О том, что, по всей видимости, жить актрисе осталось недолго говорит и характер ее предполагаемой болезни. Стоит признать, что опухоль мозга – один самых страшных видов рака. Статистика, к сожалению, дает неутешительные данные по пациентам, поборовшим этот недуг. Как правило, с подобным диагнозом люди живут от одного до трех месяцев.