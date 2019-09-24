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«Вторжение» станет лакомым кусочком для кинообзорщика BadComedian.

Нашумевший новый фильм Бондарчука «Вторжение» предвещает грандиозный размах в масштабах российского кинематографа, но оправдаются ли такие заявления? На просторах Instagram, а именно на странице актера Александра Петрова, размещен трейлер фильма одним из главных героев которого он является. Внушительная часть поклонников актера негативно высказывается о продолжении первой части фильма «Притяжение». Не только режиссера, но и самого Петрова может ждать провал из-за выхода картины в кинотеатрах.

Волна негатива по отношению продолжения началась с видео кинообзорщика BadComedian, который разнес в пух и прах «Притяжение» и, скорее всего, эту участь постигнет и вторая часть. Выходом из такой сложной ситуации для Бондарчука является только одно - учесть старые ошибки и хотя бы с помощью монтажа исправить уже существующие ошибки, ведь только тогда есть шанс, что киноленту ждут триумф и овации. В противном же случае, «Вторжение» станет лакомым кусочком для кинообзорщика BadComedian и провалиться в прокате еще с большим треском, тоже ждет и Петрова карьеру которого погубит Бондарчук.

Сам BadComedia или Евгений Баженов пользуется большим авторитетом у современных зрителей, его обзоры ждут больше, чем сам фильм, а его видео набирают не один миллион просмотров. С уверенностью можно заявить, что Евгению вполне под силу растоптать «Вторжение». Бондарчуку же в свою очередь следует не копать самому себе яму, а хоть иногда прислушиваться к дельным советам других людей.