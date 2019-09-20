Сегодня, 18:10

Канал с трудом удерживается на плаву.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» с трудом добрался до эфира - 28 сентября на ТНТ состоится премьера шоу. Зрители негодуют: зачем нужно было возобновлять проект после позорного разоблачения, повального отречения финалистов от сверхспособностей и семейного скандала Марата Башарова, к тому же с каждым сезоном шоу кажется менее интересным? Судя по анонсу, шоу о сверхспособностях с трудом набрало участников и обещает стать самым «интернациональным» сезоном - россияне попросту боятся упасть в грязь лицом и потерять доверие клиентов, связываясь с проектом.

Причина может заключаться в отсутствии креативных идей, финансовом кризисе канала, а также конфликте с властями - новый сезон «Битвы экстрасенсов» разоблачил хаос на «разваливающемся» ТНТ. В последнее время сотрудники ТНТ массово разбегаются или подвергаются «зачистке». Зрители негодуют: сетка постоянно скачет, популярные шоу перебивают старыми выпусками, новые серии не выходят или транслируют с большими задержками.

«Все так непонятно стало. Что с расследованиями сильнейших ?? Почему переносят новый проект 24 часа ?? Когда, что смотреть непонятно»,

- это полностью подрывает интерес к каналу.

«Битва экстрасенсов» имеет ряд преимуществ. Участие в проекте абсолютно бесплатное, герои не получают компенсаций да и самим экстрасенсы не платят ни гроша. Судя по всему, продюсеры просто вынуждены были возобновить новый сезон, чтобы заполнить пустоту на ТНТ. Это объясняет тот факт, что премьера каждого последующего сезона выходит с большой задержкой.