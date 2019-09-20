«Украл» славу, но имя не смог или как Розенбаум вытеснил Высоцкого со сцены?

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Александр до сих пор с раздражением вспоминает о родоначальнике авторской песни.

Сегодня в авторитете Александра Розенбаума как поэта-исполнителя мало кто сомневается. В свое время певец стремительно поднялся по лестнице славы, но легко ли дался ему этот путь? Не секрет, что в те годы ошеломительный успех имел Владимир Высоцкий. Очевидно, что, лишь одолев конкурента, Розенбаум смог достичь вершины. Другой вопрос, была ли честной та борьба: композитор «украл» славу, но имя родоначальника авторской песни так и не смог?

Первые годы своей карьеры певца, включая становление, Александр Яковлевич словно был в тени Владимира Семеновича. Артистов постоянно сравнивали, а точнее — называли Розенбаума последователем Высоцкого, другими словами — учеником. Но судя по всему, композитор отнюдь не учился, а просто «украл» признание своего коллеги. На это указывает удивительная похожесть творчества двух исполнителей. Кроме того, постоянные речи поклонников на эту тему и сравнения сильно раздражали Александра Яковлевича.

Настоящим «подарком» и возможностью «избавиться» от конкурента стал конфликт Высоцкого с властями. Имя актера как поэта-исполнителя умышленно не упоминали в эфирах, игнорировали его популярность в обществе. Розенбаум же напротив, был лоялен к руководству страны, не исключено, что именно за счет этого он и вытеснил любимчика народа со сцены.

Стоит отметить, что сам Высоцкий никогда не противился несправедливости в отношении себя. Поэт всегда воспринимал происходящее с иронией. Так или иначе, его имя на сегодняшний день стало легендарным: с артистом многие ассоциируют целую эпоху. К слову, сравнение двух исполнителей идет до сих пор, и Розенбаум, как правило, уступает своему коллеге абсолютно во всем.