В депутаты через «Дом-2»: Невестка Королёвой и Тарзана отправилась покорять Госдуму

Сегодня, 18:00

У неё наверняка всё получится, ведь она прошла хорошую школу на скандальном телепроекте.

Несколько месяцев назад 17-летний сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко представил общественности свою избранницу. Ею оказалась 23-летняя Мария Слугина – уроженка г. Саратова, бывшая участница телепроекта «Дом-2». При каких обстоятельствах произошло их знакомство – неизвестно. Но стоит отметить, что Королёва и Тарзан не стали вмешиваться в личную жизнь сына, дав ему полную свободу в выборе. А вот пользователи сети, не смогли промолчать и обвинили девушку во всех земных грехах: «страшная», «толстая», «зубы кривые», «меркантильная», «с Архипом только из-за денег» и т д. Мария пыталась дать отпор в сети, но в какой-то момент решила действовать иначе – доказать всем, что всего сможет добиться сама. Надев строгий костюм и тонкую шпильку, невестка Королёвой и Тарзана отправилась покорять Госдуму.

Так сказать в депутаты через «Дом-2». А что? Конституцией РФ это не запрещено. Основные требования: возраст не менее 21 года и наличие российского гражданства. Вдобавок ко всему у девушки высшее юридическое образование, что, несомненно, является плюсом для дальнейшей работы. Свой первый поход, в Государственную Думу Мария выставила в stories. Тарзану и Королёвой остается держать за неё кулачки, ведь невестка-депутат это вам не хухры-мухры.