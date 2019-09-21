Несмотря на брачный договор - бывший муж Лолиты все-таки отсудил у нее деньги?

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Дмитрий Иванов после разрыва с Милявской разъезжает по заграницам, а также увлекся новым видом спорта. Откуда у обычного тренера на это финансы?

В июле 2019 года 55-летняя Лолита Милявская сделала неожиданное заявление – после 9 лет брака она решила развестись со своим 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Также выяснилось, что у супругов имеется брачный договор, согласно которому никто из супругов не имеет права претендовать на имущество и финансы другого.

На заключении договора настояла певица, так как в прошлом имела горький опыт, когда один из мужей в буквальном смысле оставил ее без ничего.

Однако как объясняют эксперты, наличие такого брачного договора не является полной гарантией защиты. При желании документ можно оспорить, доказав, что при подписании один из супругов не понимал, что его обманывают или что он находился в другом психологическом состоянии.

Похоже, что этой лазейкой и воспользовался бывший муж Лолиты и все-таки отсудил у нее некую сумму денег.

Дело в том, что после развода Иванов стал много путешествовать. За несколько месяцев он успел съездить в Белоруссию и в Израиль. Стал играть в новый вид спорта. А все это требует немалых денег.

Кроме того, Лолита сама призналась, что у бывшего мужа уже давно имеется новая пассия. А еще одна статья расходов.

Откуда же у тренера столько денег? Похоже, что несмотря на брачный договор, ему удалось воспользоваться юридическими несовершенствами документа и завладеть финансами Милявской.