Пустились в алкогольное плаванье или как Любовь Успенская прокатилась с Ефремовым на лодке в Майами?

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Артисты приятно провели время в компании сорокоградусной подруги.

Ни для кого не секрет, что Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости. Точнее страдают окружающие, а он наслаждается. В интервью он говорил, что он никакой не алкоголик, а жизнерадостный пьяница.

Однажды в Самаре на своем спектакле он устроил пьяный дебош. Зрители жаловались, что артист не мог и двух слов связать, нецензурно выражался и грубил публике. Однако такое может вновь повториться.

Очередное рандеву с ним решила разделить Любовь Успенская, которая тоже не прочь иногда повысить градус. Певица выложила фото с Ефремовым, а под ним написала, что артисты встретились в Майями, чтобы провести время вместе на лодке.

Такая встреча, вероятно, не обойдется без увеселительных напитков, так и разговоры будут интереснее, и шутки куда смешнее. Так что артисты пустятся в алкогольное плаванье и будут бороздить голубой океан. Однако как бы такая вечеринка не переросла в нечто похожее на тот инцидент, который произошел в Самаре, потому что они уже вовсе не на Родине Матушке, где им станут прощать любые выходки.