Серый кардинал Comedy Woman или как из-за Варнавы участники покидают шоу?

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После расставания с этой комедийной актрисой проект неожиданно покинул Дмитрий Хрусталев. Теперь под угрозой Наденька Сысоева.

Продюсером и создателем шоу Comedy Woman является Наталья Андреевна Еприкян. Она же стала ведущей, примерив на себя образ властного руководителя. Но, похоже, что на самом деле заправляет всем не она, а некий серый кардинал. Кто же он?

Напомним, что в 2012 году единственный на тот момент мужчина в проекте – ведущий Дмитрий Хрусталев, стал встречаться с участницей Comedy Woman – Екатериной Варнавой. Но союз долго не просуществовал, и в конце 2013 года стало известно о том, что пара рассталась.

Бывшие влюбленные утверждали, что несмотря на разрыв, остались в хороших отношениях. Однако по странному стечению обстоятельств, как только Дмитрий расстался с Екатериной, он покинул развлекательное женское шоу.

На это можно было не обратить внимания. Но теперь под угрозой находится другая участница Comedy Woman – Наденька. В Сети распространилась информация, что некогда близкие подруги Варнава и Сысоева разругались, более того – от девушки отвернулся весь коллектив шоу. И это похоже на правду. Ведь ее участие в миниатюрах нового сезона свелось к минимуму.

Этот случай уже всерьез заставляет задуматься о том, что участники покидают шоу из-за Варнавы. Или если быть точнее из-за ее влияния на Наталью Андреевну.

Ни для кого не секрет, что Екатерина с некоторых пор стала очень близко дружить со своей начальницей. И их общение уже давно вышло за рамки работы. Они даже ходят на совместный шоппинг. Видимо, Еприкян настолько попала под влияние Варнавы, что готова удовлетворять любые ее прихоти.