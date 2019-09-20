Беременная жена Тарасова злоупотребляет алкоголем – планирует зарабатывать на больном ребенке?

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Анастасия Костенко не скрывает пристрастия к вину, хоть и находится в интересном положении. Эксперты же утверждают, что любое количество алкоголя может спровоцировать проблемы в развитии плода (тем боле на столь небольшом сроке).

1,5 недели назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко потрясли своих подписчиков новостью о грядущем пополнении в семействе. 17 недель беременности и трудный период токсикоза уже позади.

Но радость за пару длилась недолго. Все изменилось в тот момент, когда выяснилось, что Костенко злоупотребляет алкоголем. Ее муж без какого либо стеснения опубликовал в Stories видео, где вместе с ней распивает вино. В том, что в бокалах находится алкоголь нет никаких сомнений – рядом на столе стоит открытая бутылка.

И несмотря на то, что лиц в кадре не видно, обручальное кольцо и маникюр выдают, что спутница футболиста – Анастасия Костенко. Тем более с кем еще мог Дмитрий публиковать подобные кадры?

По некоторым данным, вино в умеренных дозах обладает полезными свойствами. Но не стоит забывать, что в любом случае это алкоголь. И даже в одном бокале содержится этиловый спирт, который полезным уж точно назвать нельзя. Любое его количество (даже самое минимальное) может привести к необратимым последствиям в развитии ребенка. И любой квалифицированный врач знает это и советовать беременным спиртное точно не будет.

Такая важная информация не могла обойти стороной Костенко. Поэтому складывается впечатление, что она целенаправленно пренебрегает здоровьем плода. Видимо, планирует зарабатывать на больном ребенке. Ведь в последнее время ходит много информации о затруднительном финансовом положении в семье футболиста. А благотворительная помощь и приглашения на различные ток-шоу могут позволить хорошо заработать.