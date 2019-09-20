Больше грязи как у Comedy или почему с шоу «Уральские пельмени» бегут артисты?

Сегодня, 05:00

Канал «СТС» не дает развития своим актерам в хорошем направлении и ставит рамки для своих юмористов, диктуя жесткие условия.

Бывшие выпускники «КВН» - команда «Уральские пельмени» полюбились зрителям за добрые шутки, талантливую актерскую игру и постоянную новизну образов. Вот только руководство канала «СТС» недавно поменялось и подготовило для юмористического шоу совершенно новый формат шуток. По новому сценарию, юмористы должны опуститься до туалетного юмора и формата шоу канала ТНТ на Comedy club. Участники шоу обязаны перестать сеять только доброе и вечное, а и еще добавить шутки про геев, нецензурную брань и стеб политических тем.

Согласились не многие на такой расклад. Ведь ребята привыкли писать шутки, никого, не обижая и не вызывая отвращение у публики. Самые полюбившиеся публике юмористы Андрей Рожков и Вячеслав Мясников решили уйти с шоу и даже опубликовали новость о том, что устраивают прощальный гастрольный тур. Многие фанаты были очень расстроены новостью о том, что больше не увидят своих кумиров на экранах телевизора, но это не расстраивает продюсеров канала. Они решили заменить ушедших артистов на таких же узнаваемых только из Comedy club. Так, например, планируется приход в шоу Александра Незлобина, Гавриила Гордеева и Андрея Молочного.

Кажется, между каналами «СТС» и «ТНТ» началась теневая холодная война. Каждый пытается перетянуть рейтинг зрителя на себя – любыми доступными способами. Вот, например, бывший пиар-менеджер «ТНТ» переметнулся на «СТС» и начал вести такую же грязную политику, которую сравнивают с ночными эфирами «Дома-2».

Продюсеры требуют больше грязи как у Comedy, вот почему с шоу «Уральские пельмени» бегут артисты, не желая порочить свое доброе имя, репутацию, свою семью и становится на уровень с шутками Гарика Харламова про жопу и гейскими замашками Тимура Батрутдинова. Из-за их формата – многие артисты не видят перспективы оставаться резидентами, ведь их потом не берут в другие более серьезные проекты. Допустим после «Уральских пельменей» - Андрея Рожкова сразу пригласили на канал «Пятница», а Слава Мясников стал петь свои песни для «Дорожного радио». Ребята точно не пропадут, вот только зрителям страшно, что станет с каналом «СТС» после прихода нового начальства.