Многодетная шалунья или как Барановская прокомментировала роман с солистом «Иванушек»?

View this post on Instagram

⚡️Юлю Барановскую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко, солистом группы «Иванушки». Вчера Super стал свидетелями их далеко не дружеского общения на отшумевшем дне рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе «Синематограф». Пара села за один стол и не отрывалась друг от друга весь вечер — они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого. ⠀ О близких отношениях 34-летней экс-супруги Андрея Аршавина с 36-летним участником «Иванушек» поговаривали давно. В начале года Барановская была гостем дня рождения певца, а также появлялась в его компании на мероприятиях. ⠀ Как считаете Кирилл и Юля подходят друг другу?💞