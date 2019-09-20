Многодетная шалунья или как Барановская прокомментировала роман с солистом «Иванушек»?

Страстный поцелуй Юли с Кириллом Туриченко вызвал бурю обсуждений в сети.
По всей видимости, день рождения продюсера Артёма Сорокина запомнится надолго. Ведь на этом мероприятии, ведущая Юлия Барановская и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко удивили, так удивили! Весь вечер влюбленные ворковали, а в какой-то момент Кирилл не выдержал и слился в страстном поцелуе с бывшей женой Аршавина. Вдаваться в подробности кто и сколько перед этим выпил - не будем. Но кажется, этот поцелуй совершенно не застал Юлю врасплох. Наоборот, на секунду ведущая «растворилась» в любимом, но опомнившись, где находится начала изображать недотрогу. Будем считать, что мы поверили. После увиденного, подписчики Барановской не смогли сомкнуть глаз и написали десятки поздравлений в сети. Именно тогда, ведущая прокомментировала роман с солистом группы «Иванушек». Одна из подписчиц задала волнующий всех вопрос: «Юлия, скажите пожалуйста, что вас связывает с Кириллом Туриченко? А то СМИ уже раздули этот поцелуй до свадьбы». Но ответ Барановской поставил всех в тупик: «Нас связывает дружба».
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⚡️Юлю Барановскую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко, солистом группы «Иванушки». Вчера Super стал свидетелями их далеко не дружеского общения на отшумевшем дне рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе «Синематограф». Пара села за один стол и не отрывалась друг от друга весь вечер — они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого. ⠀ О близких отношениях 34-летней экс-супруги Андрея Аршавина с 36-летним участником «Иванушек» поговаривали давно. В начале года Барановская была гостем дня рождения певца, а также появлялась в его компании на мероприятиях. ⠀ Как считаете Кирилл и Юля подходят друг другу?💞
Что? Всего лишь дружба? Как-то неубедительно звучит. Или Юля не хочет раскрывать тайну до бракосочетания? Ведь еще недавно, девушка примеряла свадебные платья и выглядела безумно счастливой. Хочется верить именно в свадьбу, потому, что такая «А-ля дружба» уже вовсе и не пахнет дружбой. А если учесть, что Барановская сливается в страстном поцелуе со всеми своими друзьями, то становится не по себе. Ведь тогда её можно назвать…многодетной шалуньей, например.