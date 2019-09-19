«Не зря люблю я Мирона!» - Собчак заигрывает с Oxxxymiron, чтобы смыть с себя «грязь»

Сегодня, 19:10

Ксения прокомментировала трансляцию рэпера и выдала личную симпатию.

Имя Собчак вызывает отвращение и неприязнь у многих неравнодушных россиян, особенно после выборов президента, которые наталкивают на мысль о причастность светской дивы к созданию видимости конкуренции. Тем не менее, супруга Богомолова высказалась по поводу прямой трансляции Oxxxymiron наверняка с желанием «примазаться» к славе и авторитету рэпера: «Не зря люблю я Мирона!».

Возможно, замужняя Собчак заигрывает с кумиром российской молодежи в своем телеграм-канале, чтобы смыть с себя «грязь», которой ее вновь с ног до головы облили после некоторых событий на свадьбе с режиссером. Кроме того, у Богомолова столь смелое признание в любви вызовет ревность и негодование, поскольку Ксения будто поставила цель спровоцировать супруга на ответную реакцию. Возможно потому на шутку о третьей свадьбе, теперь уже с рэпером, Ксения добавила щепотку соли в собственное высказывание об Oxxxymiron: «Ну я для него объективно старовата».

Свадьба пела и плясала, но, видимо, доплясалась, а медовый месяц теперь наверняка омрачен поведением Собчак, которое испортит первые дни совместной жизни молодых. Теперь дочь покойного бывшего мэра Санкт-Петербурга, вероятно, обеляется перед россиянами, ведь приход Пескова на свадебное торжество поставил крест на дальнейшей раскрутке и продвижении Ксении.

После визита пресс-секретаря президента РФ люди перестали сомневаться в связи Собчак с Кремлем и федеральной властью. Теперь экс-супруга Виторгана с надеждой смотрит в сторону Первого канала, поскольку там, по слухам, она получит должность телеведущей на передаче «Пусть говорят».

Тем не менее, 37-летняя журналистка не желает рвать связь со свободной молодежью и единомышленниками, поэтому и прибегает к столь рьяным способам вновь прикинуться непримиримой оппозиционеркой.