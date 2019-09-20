«Юрию Лозе сатана нашептывает, что говорить!»: Иван Ургант ответил на унижения певца

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Между Иваном и Лозой разгорелась настоящая словесная перепалка.

Недавним скандалом в СМИ обернулось высказывание в прессе певца Юрия Лозы в сторону своих коллег. Он обвинил известную американскую поп-звезду Билли Айлиш в бездарности, а молодежь ее слушающую в «стадном эффекте». Ивана Урганта, который недавно пригласил певицу в гости шоу «Вечерний Ургант» - Лоза назвал «не авторитетом» для общества и призвал не смотреть его передачу.

Ваня не остался в долгу и вступился и за певицу, и за себя. В своем шоу Иван Ургант решил ответить на унижения певца, показав рубрику «Новости».

«Юрий Лоза высказал свое мнение по поводу певицы Билли Айлиш. Кто вообще такая Билли Айлиш? Конец цитаты…Потом Юрий Лоза вспомнил, что Билли Айлиш участвовала у нас в передаче. И вот еще одна цитата: кто такой Ургант вообще? По его мнению, передача является полностью купленной у американцев, которые пишут каждый день кого позвать и что говорить. А вот здесь, кстати говоря, это истины не лишено. Кто у нас сегодня в гостях, смотрите…Руслан Белый – это мне позвонили из белого дома, потом Алла Сигалова и Дарья Антонюк – это звонил брат Аллы двоюродный…Стивен Сигал. И в четверг у нас Юрий Куклачев, об этом мне лично попросил Том из «Том и Джерри». Американцы мне подсказывают, кого звать…понимаешь…А то, что Юрию Лозе сатана нашептывает, что говорить в интервью – это никого не волнует?», - стал издеваться над высказыванием певца Ургант.

Стоит отметить, что «никому неизвестная» Билли Айлиш настолько популярна, что ее билеты распродаются через 2-5 минут после выхода их в тираж. На ее концерты невозможно попасть. Молодая девушка с голубыми волосами срывает большие куши за счет своего природного таланта. А что касается конфликта между Ургантом и Лозой, то он длится уже около двух лет. Когда-то Иван имел неосторожность пошутить про его песню «Плот», Лоза настолько был обижен, что назвал его бесталанным болваном, который в своей жизни ничего не добился.