«Юрию Лозе сатана нашептывает, что говорить!»: Иван Ургант ответил на унижения певца

Между Иваном и Лозой разгорелась настоящая словесная перепалка.
Недавним скандалом в СМИ обернулось высказывание в прессе певца Юрия Лозы в сторону своих коллег. Он обвинил известную американскую поп-звезду Билли Айлиш в бездарности, а молодежь ее слушающую в «стадном эффекте». Ивана Урганта, который недавно пригласил певицу в гости шоу «Вечерний Ургант» - Лоза назвал «не авторитетом» для общества и призвал не смотреть его передачу.
Ваня не остался в долгу и вступился и за певицу, и за себя. В своем шоу Иван Ургант решил ответить на унижения певца, показав рубрику «Новости».
Стоит отметить, что «никому неизвестная» Билли Айлиш настолько популярна, что ее билеты распродаются через 2-5 минут после выхода их в тираж. На ее концерты невозможно попасть. Молодая девушка с голубыми волосами срывает большие куши за счет своего природного таланта. А что касается конфликта между Ургантом и Лозой, то он длится уже около двух лет. Когда-то Иван имел неосторожность пошутить про его песню «Плот», Лоза настолько был обижен, что назвал его бесталанным болваном, который в своей жизни ничего не добился.