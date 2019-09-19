Бузова в пролёте…Бородина официально стала «главным ведущим» «Дом-2»

Сегодня, 09:00

Саша Черно сделала сенсационное заявление — все эти годы титул «высшего» был негласно известен участникам проекта.

Одна из самых скандальных участниц любовного реалити-шоу публично раскрыла личность таинственного «главного ведущего», которого время от времени упоминают жильцы телестройки. В своём Instagram Саша просто ответила на вопрос подписчика.

- Часто участники говорят о «главном ведущем». Это кто? Бородина?, - спросил фанат шоу.

- Ага, - честно ответила Черно.

При этом многие телезрители отдают это звание Ольге Бузовой, как без преувеличения известнейшей персоне на проекте. Её заслуги в музыке и общая «хайповость» сделали её не только главной в глазах зрителей, но и самой высокооплачиваемой ведущей проекта.

Зарплата Оли только в «Дом-2» составляет минимум 40 тыс. евро в месяц (2,8 млн рублей), о чём сообщают многочисленные сетевые инсайдеры. К слову, зарплата Бородиной куда скромнее — около 1,5 млн рублей.

Впрочем, участникам проекта явно лучше знать, кто из ведущих наиболее значим. Видимо жёсткость и характер «прораба» помогли официально стать «главной» и завоевать статус среди ребят намного лучше, чем деньги и мимолётная слава Бузовой.

В таком случае удивительно, что самый авторитетный человек на площадке получает меньше зазнавшейся «певички». Возможно Бородина просто не осознаёт своей значимости для шоу и стесняется потребовать у продюсеров зарплату, сравнимую с её ролью.

Можем лишь пожелать Ксении больше решимости и уверенности, чтобы она вела себя с телевизионными боссами так же твёрдо, как со своими подопечными и мужем. Ведь только так она сможет оставить Бузову в пролёте.