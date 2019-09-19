Мыла метро и подъезды...Лариса Гузеева принижает Сябитову из-за прошлого

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Поэтому Лариса дружит только с Володиной.

На «Первом канале» вышли новые серии шоу «Давай поженимся!». Телеведущие встретились и стали рассказывать зрителям и друг другу о проведенных отпусках. Сябитова рассказала о своем сыне и его жизни, о своем сериале «Сваха». По лицам Ларисы и Василисы было видно, что подружки не особо хотят слушать рассказы Розы, а тем более о ее детях. Потом завела свой рассказ Володина, как у астролога все замечательно и какая красавица-дочка выросла у нее.

Гузеева сказала, что не будет делать удивленный вид, поскольку она знает все произошедшее у Василисы. Ведь они дружат и к тому же они соседки. По реакции свахи и недовольному лицу, можно понять, что ей неприятно от того, что Роза третья лишняя. Гузеева специально подчеркнула, что дружит с Василисой. Дабы задеть чувства Сябитовой. Скорее всего, Лариса принижает Розу из-за грязного прошлого. Сябитова одно время мыла полы в метро и подъездах, об этом сообщила давняя знакомая Розы.

«Когда стала всплывать правда о тебе: работала уборщицей в метро, зарабатывала проституцией, дочь алкоголиков и т.д... ты подалась в депрессию. Что бы соответствовать бомонду назанимала денег, а теперь не спишь и боишься», — пишет женщина про Розу.

После произошедшего, Сябитова открыла свое брачное агентство, погорела на нем и осталась должна людям большие деньги. Вскоре, с Розой перестали общаться подруги, от нее отвернулись все, кроме детей. О дружбе Ларисы и Володиной можно сказать только то, что Василиса ради выгоды и продвижения собственного бизнеса общается с Гузеевой. Лариса знаменита и за счет нее можно неплохо раскрутиться.