Ивлеева пообещала, а Элджей кинул. Лолита Милявская обиделась на пару за лицемерие и обман

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Ивлеева обманула Лолиту. Настя пообещала поговорить с Лешей, чтобы он записал совместную коллаборацию с Милявской, но парень оказался не в курсе событий.

Репер называет такие дуэты «жестким зашкваром» и изначально был против каких-либо предложений. Не так давно в шоу Анастасии Ивлеевой AGENT SHOW пришла российская певица Лолита Милявская. В шоу Ивлеева вела себя с ней, как давняя подружка и во всем поддерживала. Артистка славится не только сильным голосом и своенравным характером, но и своей безбашенностью. В интервью Насте она призналась, что настолько восхищена парой Элджей и Ивлеева, что готова записать с ними совместный трек. Но так, как Настя не поет, ей запрещает Алексей Узенюк - выбор пал на дуэт с Элджеем. Ивлеева пообещала поговорить со своим супругом, но не сделала этого. Элджей узнал о предложении Лолиты от журналистов и назвал все это «бредом и зашкваром», поскольку для него Лолита «старая Совдепия».

Договор между Настей и Лолитой был таков, что певица приходит к ней на программу, рассказывает о самом сокровенном и позорном, а взамен получает песню с любимым репером. Но ее жестко кинули. После чего, Лолита Милявская обиделась на пару, ведь она давно знает Настю и в хороших с ней отношениях – девушка вызывала у нее доверие, и по ее мнению, не могла обмануть. А в кулуарах шоу-бизнеса перешептываются, что Ивлеева и Элджей ничего не буду делать, если им в карман не положат крупную сумму денег. Гонорар Элджея от 2 млн рублей, а Ивлеевой от 1 млн. «Я пыталась связаться с нашим общим продюсерским центром, но в ответ одно молчание. Ну и хрен с ним!», - обиженно крикнула в камеру Лолита.

Стало понятно, что она не ожидала такого отношения к себе. Ей казалось, что Настя как никто другой ее понимает и готова помочь. Как выяснилось позднее, Настя и сама посчитала их дуэтом позорным и даже не передала Леше предложение Лолиты. Поступок Насти фанаты Лолиты назвали лицемерным и низким. Ради своих рейтингов она позвала в программу Лолиту и хорошо «похайпилась», а вот взамен делать ничего и не собиралась.