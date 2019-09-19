Дуров не дурак. С какого места миллиардер пересадил волосы на голову?

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Мало кто знает, но Павел Дуров до того, как стал известным, выглядел ну очень плохо.

Сейчас уроженец Санкт-Петербурга Павел Дуров выглядит как настоящий мачо. У него тысячи поклонниц, которые хотели бы пойти с ним на свидание, а в идеале и выйти за него замуж, ведь несмотря на свой возраст, Дуров не женат и даже ранее не был замечен в отношениях с женщинами. Возможно боязнь женского пола появилась у Павла еще в подростковом возрасте, когда он совсем не пользовался популярностью у одноклассниц.

Благодаря заработанному капиталу, Дуров превратился из убогого заучки в завидного жениха, но комплексы, вероятно, остались. Дуров не дурак и при имении миллиардов долларов решил преобразиться, благодаря чему он и стал одним из самых завидных женихов в России. Однако вернемся к вопросу: Откуда Павлу Дурову пересадили волосы на голову? Существует миф, что если у мужчины проблемы с волосянистостью на голове, скорее всего на других частях тела с этим все в порядке.

Врачи, которые занимаются пересадкой волос, говорят, что волосяные луковицы можно пересадить только с тела пациента, так как чужие волосы не имеют шанса прижиться. Так вот, откуда Павлу Дурову пересадили волосы? С затылка? А может быть с груди? А может с пятой точки вообще? Сам Павел Дуров никогда не распространялся о своей внешности, но если обратить внимание на ее изменения спустя годы, можно заметить, что волосы на голове Павла приобрели совершенно другой оттенок, да и их качество стало на порядок выше. Можно сделать вывод, что волосы Дурову на голову пересадили именно с груди, так как чаще всего там самые крепкие и густые волосы у мужчин.