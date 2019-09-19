«Первый канал» убивает потенциал или почему Иван Ургант резко уходит на YouTube?

Сегодня, 03:00

Ваня устал подбирать слова и изворачиваться.

Иван Ургант долгое время работает на «Первом канале», его юмор безумно любит публика. С каждым выпуском «Вечернего Урганта» становится понятно, что Ивану запрещают говорить все, что он хочет и ему постоянно приходится подбирать слова. Из-за этого многие зрители просто не понимают, что же хотел донести Ургант. «Первый канал» беспощадно убивает потенциал юмориста. Поэтому, Ургант просто вынужден уйти на просторы YouTube. На молодежной платформе можно выражать свои эмоции, чувства в полную силу, что позволит Ивану, открыто и безостановочно шутить. А на Федеральном канале, Ургант говорит то, что можно, а не то, что думает.

Взять даже ситуацию с актером Павлом Устиновым — его задержали в Москве во время несанкционированного митинга. Тема серьезная, поскольку в результате сопротивления один из правоохранительных органов, якобы получил вывих плеча. Устинова осудили на 3,5 года колонии. Актеров русского шоу-бизнеса возмутило данное решение суда и в поддержку большинство артистов начали выкладывать в соцсети ролики с поддержкой осужденного.

Зрители заметили, что Ивану пришлось изрядно потрудиться и извернуться, чтобы пошутить на эту тему. И не коснуться скандального общественного резонанса. Вот почему подтверждаются слухи резкого ухода Урганта с на YouTube. Скорее всего, шоумен останется на «Первом канале» и параллельно будет вести канал на популярной платформе.