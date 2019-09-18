Незлобин заберёт хлеб у Мартиросяна или как юморист украл идею у Comedy Club?

Сегодня, 19:00

Юморист выступит в Москве с концертной программой Stand Up.

Александр Незлобин опубликовал новость на личной странице о новом Stand Up шоу. Самое интересное, что концепция очень похожа на идею Comedy Club. Александр совсем не захотел париться и даже цветовое решение решил перенять. Он создал фотографию на фоне красного и белого, как в Comedy Club. Юморист собрал 7 молодых стендап-комиков, которые выступят 4 ноября в Москве. Комик разорвал контракт с ТНТ и теперь создаёт копию программы? Самое интересное, то Гарик Мартиросян запустил своё стендап-шоу, а тут неожиданно конкуренция от более молодых коллег. Незлобин без зазрения совести заберёт хлеб у Мартиросяна.

Александр затеял нечестную игру, работая на ТНТ, он знает всю кухню программы и самое лёгкое, что можно было сделать - это украсть идею. Ведь, собственные идеи Незлобина не пользовались популярностью. Он снимал фильм, запускал собственные идеи программ, выступал в качестве стендап-комика, снимался в фильмах, но не один проект успехом не увенчалась. После ухода на СТС Незлобин и Светлаков не поддерживают отношения со старыми друзьями. Поэтому им не составит труда кинуть старых друзей.

Есть предположения, что «СТС Медиа» переманил юмористов, чтобы понять всю систему главного шоу ТНТ. Так как «Уральские пельмени» на тот момент уже изживали себя. Видимо, телеканал понимал, что семейному шоу нужна срочная замена. Многие уверены, что Незлобин запускает пробную версию Stand Up шоу в Москве, чтобы понять на сколько это интересно людям. Если передача будет пользоваться спросом, то возможно, выступления пока неизвестных ребят будут транслировать по СТС.