Зазвездившийся Тарзан оскорбил и унизил своих женщин-подписчиц

Сегодня, 08:00

Под очередным «жарким» фото Сергея Глушко фанатки массово выразили свое недовольство.

Любовь к самому себе и нарциссические наклонности Тарзан уже, видимо, скрыть не может. Даже несмотря на то, что его супруга, Наташа Королева, заявила о завершении карьеры Сергея в шоу, как артиста стриптиза, но он все-равно активно продолжает выкладывать обнаженные фото в Instagram.

Стоит отметить, если раньше фанатки поддерживали и выражали восхищение по поводу шикарного пресса, то сегодня на Сергея «обрушился» шквал недовольства. Отвратительным во всей этой ситуации является реакция беловолосого красавчика. Зазвездившийся Тарзан, без угрызения совести оскорбил и унизил своих женщин-подписчиц.

В ответах на сообщения Сергей употреблял нецензурную лексику, переходя даже на личности.

Решил хайпануть на хамстве? Скорее всего, в силу своей известности и звездной жены, Сергей считает, что может позволить себе унижать достоинства других женщин и их мнение, которое не соответствует с его.

В конечном итоге, самолюбование может довести Тарзана до психической болезни. В какой-бы прекрасной форме он не был, возраст все-таки берет свое и диктует некоторые нормы приличия, на которые, по всей видимости, красавчик в плавках не обращает внимания.