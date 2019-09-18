Беременная Собчак боится измены: Дарья Мороз заявила о близких отношениях с Богомоловым

Сегодня, 05:00

Бывшая жена рассказала, что с Константином они общаются каждый день ради дочери.

Пышная свадьба телеведущей и театрального деятеля не оставила равнодушным никого. Однако, как поговаривают в шоу-бизнесе, все время на мероприятии в воздухе витала атмосфера напряженности, и, очевидно не зря.

Ксения сейчас находится в положении, а как известно, беременные невесты немного иначе оценивают день бракосочетания. Вполне возможно, что Богомолов пришел к решению жениться на Собчак из-за уважения и достойного воспитания, так как не мог позволить себе бросить беременную от него женщину.

Интересным фактом стало то, как Дарья Мороз заявила о близких отношениях с Богомоловым незадолго до предстоящей свадьбы.

Бывшая жена режиссера рассказала, что они постоянно общаются ради дочери, плюс ко всему она так и осталась для Богомолова одной из лучших актрис, которой он постоянно предоставляет главные и интересные роли. Так же Дарья отметила, что с Константином они не вмешиваются в личную жизнь друг друга, однако она продолжила: «Тандем творческий - более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это звучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке, в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе». Последняя фраза: «работать мы тоже продолжаем вместе», - наталкивает на мысли, что между ними все-таки есть и личные отношения, которые поддерживаются не только лишь из-за дочери.

Тем более, Собчак сейчас беременная и очевидно, что не без оснований боится измены, теперь уже, своего законного мужа.