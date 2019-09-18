Одного инфаркта хватает...Кремль запретил Цымбалюк-Романовской говорить об Армене Джигарханяне в любом контексте

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Власти под угрозой взыскания наложили запрет на активные высказывания Виталины, дабы не сеять позор о заслуженном артисте России и хайпится на его имени.

По сообщению телеграм-канала «Закулиска» стало известно, что вакханалию на центральных каналах, вдохновленную «недопаночкой» Цымбалюк-Романовской и поддержанную главредами каналов, вокруг Джигарханяна остановили первые лица страны. Все дело в том, что нестабильное состояние здоровья и перенесенная на сердце недавняя операция Армена Борисович ставят под угрозу его жизнь из-за постоянных колких комментариев Виталины в адрес экс-супруга. С Кремлем связались коллеги-друзья Джигарханяна и попросили помощи в разрешении вопроса. После недолгих споров, Кремль запретил Цымбалюк-Романовской говорить об Армене в любом контексте. А телезрители сразу же высказались о том, что есть на земле справедливость. Картина стала яснее после того, как «Первому каналу» и «России-1» по угрозой штрафа первые лица государства пригрозили, что любые слова, связанные с Арменом от Виталины, должны вырезаться из эфира и не публиковаться в СМИ, поскольку одного инфаркта ему хватает и рисковать не стоит. Стоит отметить, что до недавнего времени, Виталина часто упоминала имя своего бывшего мужа на передаче «Пусть говорят» и «Прямой эфир», а также шоу «На самом деле» далеко не в положительном свете.

В своих комментариях в соцсети, девушка зачастую писала нелицеприятные подробности их личной жизни, начиная от того, как она его мыла, заканчивая тем, что он тиран и деспот, который ее унижал, а она все терпела, потому что любила. Также она считает, что его друзья-коллеги из театра намеренно доводят Армена, чтобы поиметь с него недвижимость и иное имущество. Но, стоит отметить, что сразу после развода с Виталиной – коллеги помогли ему быстрее оправиться от шока. Они увезли его в санаторий, где он более 8 месяцев находился под наблюдением специалистов, чувствовал себя очень даже неплохо. Но после приезда в Москву, его состояние резко ухудшилось спустя месяц.

Он перенёс операцию на сердце, сейчас постоянно находится под наблюдением врачей. Это связывают именно с комментариями Виталины в СМИ в сторону Армена Борисовича, она до сих пор его винит во всех ее невзгодах и проблемах в личной жизни. По словам инсайдеров, Джигарханян в санатории не читал газет, не включал телевизор, а лишь находился наедине с природой и поэтому ему было намного легче приходить в себя от развода. Коллеги убеждены, что он до сих пор любит Цымбалюк-Романовскую, которая его обокрала и терпит надежды ее возвращения, несмотря на все гадости, которая она про него говорит. Как говорится, любовь зла…может и до инфаркта довести.