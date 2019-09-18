Маша не узнает мать-кукушку... Иван Жидков запрещает общаться дочери с Татьяной Арнтгольц?

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Артистка выглядела крайне отстранённо на дне рождении дочери.

После развода с Жидковым на странице Татьяны практически не бывает публикаций с дочерью. Несколько дней назад, бывший супруг Татьяны опубликовал снимок воссоединившейся семьи. Многие пользователи даже не знали, что знаменитая артистка мама Маши. Девочка большее время проводит с отцом. Складывается впечатление, что он запрещает общаться Арнтгольц с дочерью. В чем может быть причина, ведь Маша единственный ребёнок актрисы? Татьяна по натуре карьеристка, также в последнее время большое место в её жизни занимает Марк Богатырёв, видимо, в новой семье нет места для девочки.

На опубликованной фотографии девочка прижимается к папе, а мама стоит как отстранённая с натянутой улыбкой. По ребёнку видно, что она рада воссоединению, но с трудом узнает мать. Возможно, редкие встречи с дочерью создают огромную пропасть в общении с малышкой. Кто бы мог подумать, что такой положительный персонаж в фильмах, как Татьяна в жизни окажется такой легкомысленной. Судя по странице артистки у нее и так все хорошо: жизнь в удовольствие рядом с новым мужем.

Пользователи называют Таню матерью - кукушкой и оставляют большое количество негативных комментариев. «Она что ее мама? Вот кукушка, впервые вижу ее с ребенком», «Я никогда не знала, что у вашей доченьки мама Татьяна. Люблю за вами наблюдать, но о маме не знала», - пишут на странице Ивана.

Татьяна и Иван никак не комментируют ситуацию. Видимо, оба понимают, что ребенку будет лучше с папой. После замужества с Богатыревым Татьяна закрылась от публики еще больше. По слухам она перестала общаться с сестрой близняшкой, а теперь с дочерью. Многие уверены, что артистка одумается и расставит правильные приоритеты.