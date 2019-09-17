«Будем пить опять в парадных» - Шнуров считает, что Россия возвращается в СССР

Сегодня, 18:00

Закон о продаже алкоголя, по мнению артиста, «повернул время вспять».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в последнее время, после развода с последней женой, начал вести куда более здоровый образ жизни, что положительно отразилось на его внешнем виде. Впрочем, как и раньше, рокер защищает алкоголь и права всех пьющих людей, а потому новый закон о продаже алкоголя высмеял. По его мнению, из-за подобных законопроектов Россия возвращается в СССР, где в определенный период тоже был особый «сухой закон». Но чем именно плохи ограничения в продаже спиртных напитков? Шнуров объяснил в стихотворной форме.

Сергей считает, что из-за ограничений в продаже выпивки не станут люди меньше пить. В представлении Шнурова, это все равно, что запретить людям опорожняться, а потому отменить общественные туалеты. И действительно, как известно, ограничения продажи алкоголя в советские времена не помогли снизить количество выпивающих людей – алкоголь как продавали до запрета, так и после, но уже тайно и не всегда хорошего качества. «Будем пить опять в парадных, в скверах, садиках, грибках», - пишет Шнуров, рисуя более чем красочную картину того, что будет, когда закон о запрете продажи спиртного в мелких залах будет приведен в действие.