Слёзы. Роды. Трон. Приц Уильям «заставил» Кейт Миддлтон забеременеть снова?

Вчера, 21:00

4-летняя дочь Шарлотта «спалила» интересное положение герцогини.

Не успели в Сети вспыхнуть слухи об интересном положении Кейт Миддлтон, как догадки подтвердила 4-летняя дочь принца Уильяма. Шарлотта в школе за беседой с друзьями с гордостью заявила о пополнении в семье: более того, малышка уже в курсе, что герцогиня Кембриджская ожидает девочку. Примечательно, что все три беременности Кейт перенесла достаточно тяжело: начиная от проблем с токсикозом до пагубных последствий при родах.

Не исключено, что именно Принц Уильям «заставил» Кейт Миддлтон забеременеть снова. Не так давно появились слухи о желании королевы Елизаветы передать полномочия. И хотя по очереди на престол принца Уильяма опережает принц Чарльз, очевидно, в силу возраста и провальной репутации 70-летний герцог может передать трон сыну. К тому же, не стоит забывать, тот факт, что и королева родила 4-х детей: не исключено, что такое «подражание» Миддлтон не связано с жаждой власти. А потому, не удивительно, что буквально через слёзы и роды принц Уильям «выслужит» себе титул и власть.