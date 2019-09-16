Танцы с «розовым» намеком. Русская Джоли едва не сорвала свадьбу подруги

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«Облапала» невесту с ног до головы – Регина Кова расписалась в нетрадиционной ориентации?

Не прошло и пары месяцев, как русская Анджелина Джоли вновь подогрела слухи о собственной нетрадиционной ориентации. Регина посетила свадьбу подруги, но, судя по поведению модели, целью оказалась невеста, с которой она устроила необузданные танцы с «розовым» намеком: Кова постоянно хватала девушку за ягодицы, а потом поцеловала в губы. Со стороны подобное выглядит безобидным, если не знать предыдущих событий.

Недавно модель демонстрировала поклонникам девицу, с которой Регину, видимо, связывают любовные отношения: Кова подтвердила собственную нетрадиционную ориентацию, и на фоне подобных откровений последующие представления не кажутся удивительными и шокирующими.

Несмотря на шутливую форму каминг-аута, Регина едва не сорвала свадьбу подруги и наверняка привела гостей в замешательство, если судить по вульгарным телодвижениям и жестам из stories.

Молодожены в порыве счастья исполняли песни, но этот акт не был бы таким зажигательным, если бы не появление российской Джоли: она, судя по роликам, будто ходила по пятам за невестой и женихом и снимала на камеру забавы молодых.

Вероятно, девушка испытывает чувства к близкой подруге, раз так «окучивает» вниманием и не дает прохода, но та как будто не подозревает об истинных мотивах модели.

Кова не первый раз становится гостем подобных мероприятий: если взглянуть в Instagram, не останется сомнений в излюбленной форме досуга. Регина любит ходить по свадьбам и тусовкам, скорее всего, из-за обилия молодых и симпатичных красоток, которые рады вниманию светской львицы.