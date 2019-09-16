Бургеры превыше всего? Тимати бросил Решетову на сносях ради бизнеса

Сегодня, 10:30

Рэпера даже не смущает, что его жена находится на девятом месяце беременности.

Многие знают, что Анастасия Решетова находится на сносях. Девушка демонстрирует свой округлившийся живот и считает дни до родов. Знаменитый папа Тимати, напротив, на кануне рождения ребенка погрузился в бизнес.

На своей странице в Instagram рэпер опубликовал пост, в котором похвастался, что открывается новая точка Black Star Burger в Америке. Во время ролика выяснилось, что торжественное открытие произойдет через 10 дней. Как и полагается, Тимати посетил свое новое заведение и продегустировал там еду, конечно, делал он это сам, ведь беременной Решетовой противопоказаны перелеты. Ясно и то, что через неделю рэпер вновь посетит свое заведение и будет присутствовать на открытии, а свою жену на сносях он бросит дома.

По поведению Тимати видно, что бургеры для него превыше всего и ради бизнеса он готов на все и даже бросил Решетову, чтобы заняться финансами. Конечно, может быть, что Анастасия сама настаивает, чтобы рэпер занимался развитием бизнеса, ведь это огромный доход, но это мало вероятно, ведь модель ездит по различным выставкам и пытается отвлечься от мыслей о скорой беременности и возможно, грустит о том, что с ней рядом нет супруга.