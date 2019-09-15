Мэрилин Керро показала живот на последних сроках беременности. Будет девочка?

Сегодня, 20:10

Экстрасенс уже совсем скоро родит мужу второго малыша.

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась с поклонниками фото своей второй беременности. Пол ребенка экстрасенс скрывает, но это не помеха, ведь фанаты уже сами его определили. По предположениям многих фолловеров, Мэрилин вынашивает девочку и якобы это доказывает форма её живота. Фанты настолько уверены, что будет девочка, что, не сомневаясь, обращаются к малышу «она». По всей видимости, Мэрилин уже совсем скоро родит мужу малыша и осуществит свою мечту о втором ребенке.

На фото экстрасенс выглядит счастливой мамой и женой, она не перестает работать в своей лавке с амулетами и не отказывает в поездках по миру, что весьма не безопасно на последних сроках беременности. Фанаты беспокоятся за Мэрилин и советуют не перегружать себя работой: «Мэри, как вы себя чувствуете? Не работайте много, лучше наслаждайтесь беременностью».

Возможно, супружеская пара и сама не знает пол малыша и как некоторые родители специально не узнают, чтобы итоге получился некий сюрприз. Но не исключено, что прогнозы в Сети окажутся правдивыми и Мэри станет мамой маленькой девочки.