Гоген Солнцев «похоронил» Анастасию Заворотнюк раньше времени

Сегодня, 18:00

Скандальный шоумен заговорил о проклятии сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк, сыгравшая главную роль в мегапопулярном ситкоме 2000-х «Моя прекрасная няня», шокировала публику информацией о страшном диагнозе века. Эффектная и талантливая актриса страдает от последней, четвертой, стали рака головного мозга, что уже стало поводом не только для организации общей помощи знаменитости, но и скандальных обсуждений и «смертных» приговоров. Одним из первых заявление сделал Гоген Солнцев, который успел «похоронить» Анастасию раньше времени.

«Это какое – то просто проклятие сериала «Моя прекрасная няня». Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю», – «списал» скандальный шоумен с книги жизни Анастасию.

Шоумен как будто заранее попрощался, чтобы Анастасия уж точно увидела его слова скорби. Однако это низко, ведь звезда ещё жива. Именно по этой причине подписчики Гогена накинулись на звезду резкой критикой: «Полищук лет 10 назад умерла, Назарова, всё-таки, возраст...а Заворотнюк, я думаю, не в проклятье дело», «Такую чушь пишет», «Нет никакого проклятия у этого сериала, просто стечение обстоятельств . Безумно жаль, конечно…».

Ставить в один ряд с абсолютно живую актрису и уже мёртвых, естественно, не правильно. Жаль, что в погоне за хайпом Гоген не постесняется ничего.