Декольте до пупка и каблуки - Высоцкая нашла замену престарелому Кончаловскому?

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Сейчас Юлия, похоже, всеми силами пытается скрыть «предательство» мужу.

В прошлом месяце Юлии Высоцкой исполнилось уже 46 лет, однако на свой возраст она определенно не выглядит. Стоит лишь взглянуть на последнее видео, которое она опубликовала в личном Instagram-профиле. На нем актриса запечатлена прогуливающейся по коридору офиса в наряде, выбранном для проведения лекции в собственном клубе.

Высоцкая надела на себя широкую блузку, не застегнув до конца пуговицы и так оставив декольте практически до пупка. Кроме того, она выбрала облегающую юбку ниже колена и надела высокие каблуки. И это при том, что обычно знаменитость одевается весьма скромно.

Неужели она замену престарелому Кончаловскому? Похоже, раньше ей не хотелось одеваться как-то по-особенному для мужа, однако желание, судя по всему, появилось вместе с появлением в жизни нового мужчины. Примечательно, что слухи о проблемах в семье пошли уже достаточно давно. Уже где-то пару месяцев в СМИ обсуждают, что Высоцкая стала увлекаться походом в бары и употреблением алкоголя. В Сети говорят, что ей надоело быть нянькой для пожилого мужа, и поэтому она ушла в «отрыв».

Но, несмотря на это, Юлия сохраняет молчание и не пытается очистить собственную репутацию. Этот фактор наводит на мысль, что она, возможно, уже давно не живет с мужем, так что в сплетнях есть доля правды. А может быть, что актриса в тайне изменяет Кончаловскому, поэтому и не дает комментариев, чтоб никак не выдать свои «грешки».