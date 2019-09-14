Валера денег не дает? Джанабаева теряет карьеру из-за разногласий с Меладзе

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Концерты экс-«ВИА Гры» игнорируют даже ее фанаты.

Певица Альбина Джанабаева случайно «спалила» тот факт, что дела в ее карьере идут из ряда вон плохо. Оказывается, на ее концерты не хотят идти даже преданные фанаты. Что не удивительно, свежих хитов у Джанабаевой нет, как впрочем, и качественной рекламы. Неужели муж отказывается спонсировать творчество Альбины?

Дело в том, что в Instagram певица устроила голосование. Репостнула Stories поклонницы, где та написала, что идет на ее концерт. И уже у себя в профиле спросила у подписчиков: «А вы идете?» и добавила наклейки «да» или «нет». Каково было удивление артистки, когда она узнала, что ее творчество не интересно даже фанатам. Пойти на выступление пожелали лишь 20% участников голосования.

Карьера Джанабаевой давно растворилось в популярности ее супруга. От былой славы «ВИА Гры» не осталось и следа. Особенно, это стало заметно, после отказа Константин Меладзе сотрудничать с невесткой в качестве продюсера. В это же время в прессе появились слухи о разводе Альбины и Валерия. Скорее всего, Джанабаева стала причиной ссоры звездных братьев, и младший из-за разногласий в семье потерял интерес к супруге. Валера, видимо, больше не дает денег на раскрутку жены, а выкручиваться своими силами певица явно не привыкла. Вот и теряет Джанабаева былой статус… медленно, но уверенно.