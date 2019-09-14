«Карла с Зинкой в пролёте!». Собчак не захотела на своей свадьбе видеть Бородину

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Фанаты посчитали, что звезду «Дома-2» всерьёз не воспринимают в звездном бомонде.

В пятницу, 13 сентября, состоялась долгожданная эпатажная свадьба 37-летней телезвезды Ксении Собчак и 44-летнего театрального режиссёра Константина Богомолова. Знаменитая пара в день своего бракосочетания позвала самых известных гостей – Филиппа Киркорова, Светлану Лободу, певицу Глюкозу с мужем, Николая Баскова, Дмитрия Пескова и только Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым остались без приглашения на свадьбу года.

«Карла с Зинкой в пролёте!», - именно так прокомментировали интернет-пользователи тот факт, что Собчак не захотела на своей свадьбе видеть Бородину, хотя раньше знаменитости поддерживали дружескую связь, которая зародилась ещё на телестройке «Дом-2». Так что же произошло между звездными женщинами или быть может сам жених Богомолов не пожелал видеть на своем празднике скандальную ведущую?

По мнению поклонников Собчак, Бородину не любят в шоу-бизнесе, а потому Ксению часто не приглашают на звездные тусовки. Сама Бородина не стала комментировать, почему она с Курбаном осталась без заветного приглашения на свадьбу ранее близкой коллеги.