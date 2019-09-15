Елизавета Боярская из-за мнения отца боится родить бездарную дочь

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Актриса предпочитает растить сыновей.

Елизавета Боярская, дочь того самого Михаила Боярского, несмотря на свою актерскую карьеру сумела обзавестись семьей и растит двух сыновей, к своему великому счастью, потому что актриса не хочет рожать девочку.

В одном из интервью она заявила, что не видит себя матерью девочки, так как по ее словам мальчики намного интереснее, ей больше нравится как они мыслят, их образ жизни. Однако ее ли это личное мнение.

Ее отец, который, вероятно, имеет большое влияние на нее, выразил мнение о том, что истинное предназначение женщины это материнство, что женщина не способна на что-то грандиозное ни в науке, ни в литературе, и ролями дочери он не гордится.

Елизавета, как ни странно, согласно с мнением Боярского. Поэтому нет ничего странно в том, что она не хочет родить девочку. Вероятно, мысли отца так глубоко засели в голову актрисы, что теперь она просто боится родить, по мнению ее отца, бездарность.

Она рассказала также, что Боярский души не чает в своих внуках и много проводит с ними времени. Может быть потому, что ждет от них больших успехов, а от внучек «грандиозных» достижений ждать не придется. И как это обычно бывает, многие дети перенимают мнения своих родителей. Этот случая, судя по всему, не стал исключением, и Боярская стала заложницей авторитета своего отца.