Билан и коррупция: скандал с концертом в Самаре продолжается

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Бесплатное выступление Димы может нелегально пополнить карманы чиновников.

Все еще хорошо помнят, как Билан 8 сентября опозорился в Самаре во время выступления на Дне города. Осознав всю ситуацию, он объяснил, что перебрал с алкоголем. К слову, Дима все же считает такое свое поведение недостойным, поэтому попросил у жителей города прощения и пообещал загладить вину.

В качестве извинений Билан предложил организовать в Самаре свой новый качественный концерт. И заявил, что хотел бы подарить городу детскую площадку и аппарат для лечения детей в клинику. Казалось бы, что конфликт исчерпан. Но неожиданно скандал с концертом получил продолжение.

Напомним, что инициативу Билана поддержал лично губернатор области, отметив, что певец заслуживает второго шанса. Но являются ли эти слова бескорыстными?

Сначала было заявлено, что новое выступление подопечного Яны Рудковской состоится 28 сентября. Но неожиданно администрация решила перенести эти сроки. По новым данным, Билан выступит в Самаре 8 марта.

Похоже, что власти города оценили личную выгоду в этой ситуации. Дело в том, что обычно деньги на общественные праздники закладываются заранее из бюджета города. Финансирование должно быть выделено и на мероприятия по случаю 8 Марта. Однако Билан обещал взять все расходы по организации концерта на себя. Поэтому сразу же возникает вопрос – куда пойдут деньги из бюджета?

Скорее всего, кто-то в администрации планирует использовать финансы в личных целях. А если бы Билан приехал в Самару с повторным концертом в сентябре, то этого сделать бы не удалось (так как подготовка ко всем мероприятиям уже находится в финальной стадии и «лишних» денег, которые могли бы быть использованы коррумпированными чиновниками, попросту нет).