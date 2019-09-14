Снова выступила в белье или как Глюкоза затмила Собчак на ее свадьбе с Богомоловым?

Сегодня, 11:00

Певица повторила свой откровенный выход перед гостями Ксении.

Глюкоза на «Новой волне» ошарашила всех зрителей своим откровенным костюмом. Певица вышла на сцену в нижнем белье, наплевав на мнение людей и послав их подальше.

Это выступление вызвало волну негодования, так как публика сочла такой наряд неуместным. При чем, писали это не только хейтеры, но и поклонники Глюкозы, так как они считали ее хорошей артисткой, а такая выходка опустила ее в их глазах.

Но, видимо, ей не хватило внимания. В том же самом костюме она вышла на сцену перед гостями на свадьбе Собчак и Богомолова. Естественно, никто не мог глаз оторвать от такого зрелища. Не исключено, что и сам жених тайком поглядывал на певицу. Таким выпадом Глюкоза сумела затмить невесту на ее свадьбе, потому что Собчак выступала для жениха в похожем амплуа.

Свадьба Ксении Собчак вообще нельзя назвать банальной, учитывая хотя бы то, что молодожены наняли катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас» и прокатились на карете с четверкой лошадей. Так что, в отличие от «Новой волны», такой выход Глюкозы никого не удивил.