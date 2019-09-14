Забыла про микрофон – Бузова опозорилась на своем концерте

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Похоже, песни под «фанеру» Ольга не смогла осилить – до сих пор не запомнила, в какой момент нужно открывать рот.

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова порадовала своих поклонников. Она объявила, что вновь начинаются ее гастроли. Однако на первом же своем концерте Бузова опозорилась.

Выступление состоялось 13 сентября в Ставрополе на площадке клуба Forbs. Певица исполнила как привычные хиты, так и новые композиции из своего репертуара. Она зажигательно танцевала, общалась с публикой и осталась всем очень довольна, чего не скажешь о ее фанатах.

Некоторые были разочарованы тем, что Бузова пела под фонограмму. «Певица ртом» не сильно себя утруждала тем, чтобы открывать рот там, где это требуется. Вступление песни «Эгоистка» Ольга явно пропустила. Но при этом голос певицы все равно звучал, несмотря на неподвижный рот.

А во время исполнения композиции «Пятница» Бузова настолько увлеклась танцами, что забыла про микрофон и стала петь без него. Но несмотря на это, звук почему-то оставался таким же, как если бы Ольга пела в микрофон.

Такие грубые ошибки в исполнении не понравились некоторым поклонникам. Ведь они считают такое поведение неуважением к себе. О том что концерт Бузовой разочаровал поклонников свидетельствуют и подарки. А точнее – почти полное их отсутствие. Обычно Ольга делится в своих Stories видеоотчетом с презентами от фанатов и их количество всегда заставляло восхищаться. В этот же раз подарки можно было пересчитать по пальцам.