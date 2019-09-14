Кристина стыдится или почему у безупречной Асмус в Instagram нет места для несовершенств Харламова?

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Кристина боится показать своего поправившегося мужа публике и даже не публикует с ним фото.

У идеальной актрисы и жены Гарика Харламова Кристины Асмус жуткая фобия. Диагноз по фото ей выдвинул известный психолог Николай Валеев, который работает со звездами российского шоу-бизнеса. Специалист рассказал, что все снимки Асмус показывают ее лишь с одной стороны – идеальность, безупречность, совершенство.

Спортивная, элегантная, с макияжем, соответствующем ситуации, иногда смешная и трогательная, Кристина кажется искренней и в то же время слишком идеальной. И именно в этом психолог усмотрел потенциальную проблему. Безупречность во всех ее проявлениях – это тяжкое испытание не только для самого человека, но и для окружающих. Он подозревает, что работать с актрисой нелегко, и за самыми «естественными» фотографиями скрывается множество проб и ошибок. Не тот свет, не такой ракурс, тут тень немного размыта, а тут в кадр попал кусочек ковра. Срочно переделать. Актриса признается, что у нее пульс подскакивает от всего, что неидеально. Особенно, когда ее муж кричит на сцене слова про ..опу или фекалии. А так как жизнь «отфотошопить» невозможно, боязнь опозориться – вечный спутник Кристины. Ради того, чтобы побороться со страхами Кристина выходит замуж за юмориста, найдя спасение в союзе противоположностей. Но вдруг вспоминает, что теперь в ее Instagram нет места для совместных фотографий с мужем, а вернее для несовершенств Харламова., но за есть места для фото с Егором Кридом, красавчиком Сашей Петровым и другими миловидными мальчиками из шоу-бизнеса.

Не для кого не секрет, что Кристина приверженец правильного питания, а вот Гарик за два последних года съел тонну чипсов, запил все это пивом и закусил бургером. Кристина стыдится Гарика, и именно поэтому не берет его с собой на Мальдивы и в Дубае, где на жарких пляжах он обязательно разденется и покажет себя во всей красе. Даже за недельный отдых в Сочи с Гариком – Кристина не опубликовала ни одного нового фото с мужем, только свои.

У Кристины не простой характер, она убеждена, что Гарик ее собственность и только ей решать, когда юмористу появиться в ее соцсети. Возможно, именно поэтому ребята никогда не отдыхают вместе, не ходят на светские мероприятия и премии и даже не носят обручальные кольца. Складывается впечатление, что для Асмус – Харламов своего рода бизнес-проект, который приносит хороший доход…ну и это в принципе все. Только с приходом в ее жизнь Гарика – Кристину стали узнавать на улице, а потом и заметили в сериале «Интерны».