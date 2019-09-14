«Дохлый» лебедь на свадьбе или как Собчак жаждала подставить Волочкову?

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Катафалк, церковь и откровенный танец невесты… Не хватало только рухнувшей балерины.

В пятницу 13 сентября состоялась самая безумная свадьба российского шоу-бизнеса. Сценаристами были сами жених и невеста. К счастью или сожалению, но это не весь ужас, который смогли воплотить в жизнь супруги-фантазёры. На этом диком для общества мероприятии, должна была станцевать Анастасия Волочкова. Сначала к ней обратилась сама невеста: «Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!». Балерина спросила: «Где будет происходить торжество? И на каком покрытии?», потому, как планировала отрепетировать номер заранее. Но Собчак ничего не ответила. На следующий день позвонил Богомолов и сказал, что балерина должна появиться на сцене после их первого поцелуя: «Хочется, чтобы это было смешно!», - добавил жених. Безусловно, такой настрой испугал Волочкову и она отказалась от приглашения. Собчак и Богомолов не остановились, а накануне свадьбы приехали уговаривать Настю станцевать. Только на вопросы балерины: где будет происходить торжество? И Какое будет покрытие? – супруги отмалчивались. Вероятно по той причине, что подготовили «пропал». Собчак и Богомолов устроили из свадебного торжества настоящее пиар-шоу: катафалк, церковь и откровенный танец невесты… Конечно, не хватало только рухнувшей балерины.

Как не крути, но хейтеры уверены - Собчак жаждала подставить Волочкову, чтобы вновь заработать на её доверчивости. Ведь на протяжении 20 лет Собчак и Волочкова или «кусаются» по любому поводу или улыбаются друг-другу в лицо. Всем известно, что новоиспеченная невеста готова на всё ради пиара, поэтому забавное падение балерины на кафеле было бы настоящей «бомбой». Отчасти, Волочкову отговорила дочь Ариадна, которая заявила: «Мама, может, ты хоть один раз поступишь по-умному? Не ходи к этой предательнице, которая в нашем доме устроила балаган!». И к счастью, балерина отказалась от «болезненной идеи» Собчак и Богомолова.