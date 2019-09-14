Полысел и исхудал – какой диагноз скрывает Купин из «Дома-2»?

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За последний месяц Алексей изменился до неузнаваемости. От внешности атлета с густой прической ничего не осталось.

Казалось бы, что в жизни Алексея Купина и Майи Донцовой из «Дома-2» все наладилось. Состоялась роскошная свадьба, Майя прошла курс лечения и устранила все проблемы по женской части. Ребята успешны и молоды, мечтают о детях.

Но, похоже, что в ближайшее время Купину и Донцовой будет не до пополнения семейства. Дело в том, что у Алексея наблюдаются явные признаки проблем со здоровьем. В короткие сроки он стремительно полысел и исхудал.

июль/сентябрь

И от зрителей этот факт уже не скрыть: «Купин лысеет! На пупса лысого похож»; «Майя купи парик Купину! Видно же что лысеет».

Раньше участник «Дома-2» был одним из самых привлекательных представителей мужской части телепроекта. Купин мог часами пропадать в тренажерном зале. Кроме того, регулярно посещал салоны красоты, о чем отчитывался в своем Instagram. Однако сейчас от его атлетического телосложения практически ничего не осталось. Да и прическа изрядно поредела.

Какой же диагноз скрывает Алексей? Имеющиеся признаки в виде выпадающих волос и снижения веса указывают на широкий спектр заболеваний – от обычного стресса до онкологии. Но сам Купин пока не комментирует свое состояние, игнорируя все обращения поклонников в соцсетях по поводу внешних изменений.