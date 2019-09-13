«Мерзкий упырь» Филипп Киркоров унизил Билана «жалкой» выходкой

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«Какаха» для юго-западной звезды «растоптала» репутацию поп-короля.

Филипп Киркоров возмутил сеть очередной провокацией. Народный артист посвятил Диме Билану и чете Плющенко свою «какаху», правда пока виртуальную и унизил коллегу за его ошибку. В своем Instagram певец опубликовал фото из съемочной студии, на котором стоит в пикантной позе и пальцами указывает на выпадающую из ануса «кучку». В комментариях к посту Филипп указал Диме Билану, который накануне также учувствовал в съемках, что это была «дополненная реальность переполненного живота», а не «дополнительная», как он считает. Киркоров добавил, что его «какаха» предназначена для «юго-западной звезды», с которой Дима готовит яркий творческий номер, и посвятил коллеге, его продюсеру Яне Рудковской и другу Евгению Плющенко, отметив их на кадре. После «пьяного» концерта Билана в Самаре поп-король один из первых встал на защиту артиста и похвалил его за честность и смелость, однако теперь открыто унизил за слабый интеллект, что на фоне скандального выступления и позора Димы кажется местью. Но за что?

Филипп Киркоров всё глубже втаптывает свою репутацию в грязь и ведёт себя недостойно звания «Народного артиста». Певец и сам неоднократно появлялся на публике в нетрезвом виде и перед концертами не прочь «пригубить», жалуются зрители. Недавно он опозорился «фанерным» пением и нецензурной бранью на «Новой волне». Песни артиста больше не радуют ухо поклонников, а клипы превратились в длинные скандальные и не всегда цензурные ролики. Киркоров в последнее время делает слишком много провокаций и стремится зарабатывать на хайпе, а не таланте – «какаха» стала последней каплей.

Поклонники обрушились на Киркорова с гневными комментариями после «жалкой» выходки. По их мнению, бывший муж Аллы Пугачёвой ведет себя как «мерзкий упырь», унижает семью и фамилию талантливого отца ради легкого заработка. Поклонники обеспокоены, чему такой отец может научить своих детей и какой примёр артист подаёт публике.