Фото только со спины или как Собчак скрыла живот в свадебном платье?

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Первые фото свадьбы Ксении Собчак и Богомолова.

Ксения Собчак еле, как скрыла живот в день свадьбы. Телеведущая показала не только «кольца» но и платье. Ксения с Константином решили обручальные кольца заменить именными браслетами на руку, сделанными на заказ. Первое фото невесты, Собчак добавила со спины, чтобы до последнего скрыть срок беременности. Несмотря на то, что со спины видно, как изрядно Ксения набрала в весе, журналистка все же не раскрывает все карты сразу. Спрятав живот за широкой спиной, Собчак и дизайн платья не раскрыла, но сумма 7,5 тыс. долларов внушительна.

Ксюша позаботилась о том, чтобы в СМИ не писали, что платье с предыдущего брака похоже с новым платьем. Видно, что Ксюша постаралась не повторить фасон свадебных платьев.

Платье со свадьбы с Виторганом покороче и обшито фатином. А на свадьбе с Богомоловым платье и фата длинные. Собчак мало добавляет фото, скорее всего, хочет, чтобы фанаты ждали новые фото, для поднятия активности в аккаунте.

Пару ничуть не смутило жениться в пятницу 13, зато животик Ксюша всячески прячет от чужих глаз. Пока журналисты с ног сбиваются в попытках вычислить ЗАГС, в котором совершится гражданский брак и церковь, в которой пройдет обещанное в Tatler венчание.

Ксения Собчак с Константином Богомоловым приедут к музею, в котором пройдет торжество, на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». В принципе все жесты в стили Ксении подобрано со вкусом и скрыто от посторонних.