Затмила Бузову своим голосом! Новоиспеченную певицу Яну Кошкину стал «продвигать» Азамат Мусагалиев

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Актриса «Однажды в России» спела свою дебютную песню, которую в сети прозвали «гимном провинциалок».

Молодая актриса шоу «Однажды в России», сериалов «Домашний арест» и «ЧОП» Яна Кошкина неожиданно для своих поклонников запела. Да запела, настолько неплохо, что затмила фонограммную Ольгу Бузову своим голосом. Ее композитором и автором песен стал Азамат Мусагалиев, который четко подобрал образ девушки с периферии и перенес его на «перекаченную» от пластики Яну. Девушка настолько хочет быть известной, что была готова в саркастической форме исполнить песню про саму себя. У поклонников появился только один вопрос: с какой стати Азамат стал «продвигать» Яну? Многие решили, что между ними роман.

Но Мусагалиев давно женатый и семейный человек. Появилась версия о том, что предполагаемый любовник Кошкиной – юморист и продюсер ТНТ Гарик Мартиросян «проплатил» ее певческую карьеру, которую она только начала осваивать. Ну, а что? Ольга Бузова поет – Яне тоже можно! О романе Гарика и Яны пишут в прессе уже около полугода. Якобы Мартиросян даже предложение ей сделал, но на светские мероприятия появляется еще с женой, но уже без обручальных колец.

Возможно, Гарик и Жанна сейчас уже существуют больше, как бизнес-партнеры, а Яна просто создана для любви. Новоиспеченная певица часто пишет в своей соцсети о том, что в скором будущем все узнают о ее личной жизни и ахнут. Актриса уверяет, что ее мужчина очень состоятельный, щедрый, деловой, смешной и всем известный. По информации инсайдеров, этот щедрый мужчина и подарил Яне из Питера элитную квартирку в Москве.