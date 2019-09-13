За какие заслуги Ходченкова получила главную роль в сериале Слепакова?

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«Домашний арест» подтверждает слухи о разводе Слепакова с женой.

Семен Слепаков является продюсером и сценаристом сериала «Домашний арест». В главных ролях сериала снималась Светлана Ходченкова, сыграла роль бывшей стриптизерши, которая стала главой предвыборного штаба. История немного похожа на ту, что была в жизни самой Светланы. Когда Ходченкова была несовершеннолетней, она устроилась в модельное агентство, молодая Светлана шагала по карьерной лестнице. Но в один прекрасный момент ей начали предлагать спать с взрослыми мужчинами за деньги, после этого Ходченкова не раздумывая ушла из этого бизнеса. Многих зрителей волновал вопрос, за какие заслуги Ходченкова стала главной героиней, а не Яна Кошкина?

Полгода назад Ксения Собчак брала интервью у Семена Слепакова, продюсер ни слова не сказал про отношения с супругой на камеру. Но на самом деле, Собчак попросили, чтобы она вырезала вопросы о личной жизни. Как всем известно, Ксения редко выполняет чьи-то просьбы и после интервью с Семеном на передаче Андрея Малахова скандальная телеведущая специально упомянула о том, что Слепаков разводится с женой.

Накануне, Слепаков посетил премию «Человек года-2019». Приехал он один, но позже к нему присоединилась Ходченкова. Пара сидела весь вечер вместе. В СМИ неоднократно писали, что у Семена и Светланы роман, такими действиями пара подтверждает написанное. Вот почему Светлана сыграла главную роль, получается, что на тот момент Ходченкова была любовницей сценариста. А Яна Кошкина по слухам любовница Мартиросяна, она-то и «подвинулась» при виде главной конкурентки.